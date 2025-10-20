Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan son deprem raporlarına göre;

20 Ekim 2025 tarihinde saat 07:37'de Pazarcık (Kahramanmaraş) bölgesinde 2.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.

20 Ekim 2025 tarihinde saat 05:58'de Pütürge (Malatya) bölgesinde 2.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 4.6 km olarak belirlendi.

20 Ekim 2025 tarihinde saat 04:53'te Demre (Antalya) bölgesinde 2.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 14.7 km olarak belirlendi.