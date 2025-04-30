Marmaris ve Datça merkezli olarak kaydedilen sarsıntılar, kısa süreli endişeye neden olurken, vatandaşlar kendilerini dışarı atarak sokaklara çıktı. Depremler nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk deprem saat 06.39’da Marmaris merkezli olarak 3.8 büyüklüğünde kaydedildi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen bu sarsıntının ardından, saat 08.36’da Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. İkinci depremin yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Peş peşe gelen sarsıntılar nedeniyle kent merkezinde ve çevre ilçelerde vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. Özellikle sabah uykusunda yakalanan çok sayıda kişi, depremin ardından evlerinden dışarı çıkarak sokaklarda toplandı. Sosyal medyada da birçok vatandaş, sarsıntılara dair paylaşımlar yaparak yaşadıkları endişeyi dile getirdi.

"CAN VE MAL KAYBI YOK, TEDBİRLİ OLUN" UYARISI

Depremlerin ardından AFAD ve ilgili kurumlar bölgede incelemelerde bulunurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma veya bina hasarına ilişkin olumsuz bir durumun yaşanmadığı açıklandı. Yetkililer, vatandaşlara paniğe kapılmadan resmi kaynakları takip etmeleri ve tedbirli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Öte yandan, uzmanlar Ege ve Akdeniz bölgelerinde sık sık meydana gelen düşük ve orta şiddetli depremlerin bölgenin sismik yapısının bir sonucu olduğunu belirterek, bu tür sarsıntıların olağan olduğunu ancak hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.