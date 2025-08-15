Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün ilçede art arda iki deprem kaydedildi.

İlk sarsıntı saat 12.06’da yerin 10 kilometre derinliğinde 4,0 büyüklüğünde gerçekleşti.

Bunu takiben saat 13.13’te 4,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi; AFAD, bu sarsıntının 7 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Her iki depremde de can kaybı veya ciddi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sismik hareketlilik sürüyor. Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos pazar akşamı saat 19.53’te 6,1 büyüklüğündeki ana depremle sarsılmıştı. Geniş bir alanda hissedilen bu deprem sonucunda ilçede bir bina ile kırsal alanda 12’si metruk 15 yapı yıkılmış, bir kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise yaralanmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamasına göre, Sındırgı’da 675’i konut, 70’i iş yeri, 86’sı ahır ve depo olmak üzere toplam 831 bağımsız bölüm ağır hasar görmüş veya yıkılmıştı. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor ve halkın güvenliği için yetkililer tarafından dikkatli olunması yönünde uyarılar yapılıyor.

Uzmanlar, Sındırgı ve çevresindeki sismik hareketliliğin devam edebileceğini belirterek, vatandaşların artçı depremler konusunda hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguluyor.