Belediye tarafından düzenlenen Mahalle Şenliklerine Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sahne tırı desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle Şenlikleri kapsamında sahne tırı desteğinde bulunan Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür etti.

Başkan Kazım Arslan yaptığı açıklamada, “Mahalle Şenliklerimizde vatandaşlarımızı bir araya getiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren etkinliklerimize katkı sunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a, sahne tırı desteği için şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Yozgat Belediyesi Mahalle Şenlikleri’nin, vatandaşların keyifli vakit geçirdiği, kültürel ve sosyal birlikteliği güçlendiren önemli bir organizasyon olduğuna değinen Başkan Arslan, belediyeler arası iş birliğinin önemini vurguladı.