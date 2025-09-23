Çiftçilerin merakla beklediği pancar fiyatlarına yönelik açıklamalarda bulunan Arslan, şunları kaydetti:

“Kıymetli pancar ekicilerimiz, pancar taban fiyatlarını soruyorsunuz. Devletimiz, Tarım Bakanlığımız, milletvekillerimiz ve TÜRK Şeker her zaman pancar üreticisini koruyup kollamışlardır. Yeni belirlenecek pancar fiyatı da beklentilerimize cevap verecek durumda olacaktır. En kısa zamanda açıklanmasını umut ediyoruz.”

Arslan, devletin her zaman çiftçiyi desteklediğini vurgulayarak, açıklanacak fiyatın üreticilerin beklentilerini karşılayacağına inandığını ifade etti.

Pancar üretiminin bölge ekonomisi için stratejik önem taşıdığını belirten Arslan, üreticilerin alın terinin karşılığını almasının, tarımsal sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.