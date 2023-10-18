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Genel Başkan Arslan, “Gazze’de iki hastanenin bombalanması neticesinde yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz” dedi.

Başkan Arslan yaptığı açıklamada, “Din, dil, ırk ya da kim haklı-haksız şeklinde bakmadan masum sivillerle dolu olan hastanelerin bombalanması kabul edilemez, hiçbir gerekçe bu vahşeti aklayamaz. Tüm insanlığı bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini, bölgede barışın ve huzurun hüküm sürmesini temenni ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)