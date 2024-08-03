Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleştirilen programlara eşlik etti.

Bakan Yerlikaya, Yozgat'ta AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Ziyaretin sonrasında AK Parti Yozgat İl Danışma Meclisi toplantısına katılan Bakan Yerlikaya, burada partinin geleceği ve yerel yönetimlerle ilgili önemli konular üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Gerçekleşen programlara, Yerköy belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Selahattin Atalay, yönetimi ve AK Parti Yerköy İlçe Kadın Kolları Başkanı Merve Kılıç ile yönetimi de eşlik etti.