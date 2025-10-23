ÇANDIR BELEDİYESİNE AİT ARSALARIN SATIŞ İLANI

MADDE 1-İŞİN KONUSU: Belediyemize ait İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Toki küme evler mevkiindeki, Nabioğlu Mahallesindeki , ve Yenimeydan Mahallesindeki 6 adet arsaların ve 1 adet Tarlanın 2886 sayılı D.İ.K un 45. maddesi gereğince açık teklif açık artırma usulüyle satış işinden ibarettir.

MADDE 2- İhale aynı gün ayrı ayrı yapılacak olup, İhale sonuçlanınca arsalar ve tarla satılacaktır . Teklifler TL üzerinden yapılacaktır. İHALENİN YERİ VE ZAMANI: Çandır Belediyesi Hükümet Konağı Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale tarihi 03/11/2025 Pazartesi günü saat 15:00’ te yapılacaktır.

MADDE 3- MUHAMMEN BEDELİ :



S. NO



İL

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİK

YÜZÖLÇÜMÜ

(m2)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT 1 YOZGAT ÇANDIR BAHÇELİEVLER 443 4 ARSA 607.14 546,426.00 16,400.00 2 YOZGAT ÇANDIR BAHÇELİEVLER 443 6 ARSA 339.05 305,145.00 9,200.00 3 YOZGAT ÇANDIR BAHÇELİEVLER 431 6 ARSA 207.16 186,444.00 5,600.00 4 YOZGAT ÇANDIR BAHÇELİEVLER 444 9 ARSA 389.12 350,208.00 10,600.00 5 YOZGAT ÇANDIR BAHÇELİEVLER 444 5 ARSA 769.96 692,964.00 20,800.00 6 YOZGAT ÇANDIR NABİOĞLU 322 54 ARSA 7.01 3,505.00 200.00 7 YOZGAT ÇANDIR YENİMEYDAN 287 7 TARLA 16,325.52 816,276.000 24,500.00

İhaleye katılacak olanların geçici teminatı ve ihale doküman bedeli olan 100,00 TL yi yatırmaları zorunludur.

MADDE 4-İHALEYE KATILMAK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER ;

GERÇEK KİŞİLERİN;

İş veya kanuni ikametgah adresini gösterir belge

Geçici teminat dekontu veya makbuzu

İhale ile ilgili dilekçe

Nüfus Cüzdan fotokopisi

Başkası adına vekil olarak katılanların noterden onaylı vekaletname örneği ve noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.

TÜZEL KİŞİLERİN;

Gerçek kişilerden istenilen a,b,c,d,e bentlerinde yazılı belgelerin yanında ayrıca

Şirket adına katılanların noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri

Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2025 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi

Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil Gazetesi

MADDE 5-İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde , ihale salonunda hazır bulunacaktır.İhalenin tam saatinde hazır bulunmayanlar ihaleye katılamayacaklardır.

MADDE 6-İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını yatırmak ve ihale şartnamesini satın almak zorundadır.Şartname bedeli 100,00 TL dir.

İstekliler ihale evraklarını 03/11/2025 Pazartesi günü saat 12:00 ye kadar Belediyeye sunmak zorundalar.21/10/2025

