Yozgat’ta 10 Eylül 2024 Salı günü saat 10.30’da indirimli arsa satışı başladı. Detaylar haberimizde…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde başlattığı büyük arsa satış kampanyasıyla dikkat çekiyor. Yozgat da dahil 53 ili kapsayan kampanyada toplamda 747 arsa, yüzde 20 indirimle satışa sunulacak.

YOZGAT’TA ARSALAR SATIŞA SUNULUYOR

Yozgat’ta yer alan arsalar, düzenlenen müzayede ile satışa çıktı. Katılımcılar emlakmuzayede.com.tr üzerinden online olarak teklif verilebilecek. Arsalarda, yüzde 20 peşin indirimi ve yüzde 25 peşinatla 24 ay vade imkânı sunuldu.

İSTANBUL, ANKARA VE MUĞLA GİBİ BÜYÜKŞEHİRLERDE MÜZAYEDELER

Kampanya kapsamında, özellikle İstanbul, Ankara, Adana ve Muğla gibi büyük şehirlerde arsa satışlarının yoğun ilgi görmesi bekleniyor. 10-12 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek açık artırmalar, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Yatırımcılar, sanayi, konut ve tarım projeleri için uygun olan arsalar için teklif verebilecekler.

MÜZAYEDEYE KATILIM VE ONLİNE TEKLİF İMKANI

Açık artırmalar, Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu’nda ve İstanbul'da TOKİ Hizmet Binası’nda eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Ayrıca, emlakmuzayede.com.tr üzerinden online olarak da teklif verilebilecek.