Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan 865 arsa için başvuru ve ödeme şartları ortaya çıkmaya başladı.

Peşin ödeme yapacaklar için %20 indirim uygulanacağı haberi, arsa almayı düşünenler arasında heyecan yarattı. Ayrıca, satışlarda 24 aya kadar taksit imkanı da sunulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, toplam 51 ilde birçok arsayı satışa sundu. 865 arsanın konut, sanayi, ticaret ve idari tesis alanı niteliğinde olduğu belirtildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), arsa satışlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, satış koşullarını ve arsaların özelliklerini duyurdu. Bu satışlarda, iş kurmak isteyenlere ve kendi konutunu yapmak isteyenlere cazip şartlar sağlanacak.

Arsa satışlarında peşin ödeme yapacak olanlara %20 indirim imkanı sunulacak. Peşin ödeme yapamayanlar ise toplam tutarın %25'ini başlangıçta ödeyecek. Kalan tutar, 24 ay vadeli eşit taksitler halinde ödenecek.

Satışlar, 9-10 ve 11 Temmuz tarihlerinde saat 10.30'da Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda açık artırma yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Arsa almak isteyen vatandaşların, satış öncesinde belirledikleri arazi için "www.emlakmuzayede.com.tr" sitesine giriş yaparak teklif vermeleri gerekecek.

En yüksek teklifi veren, arsanın sahibi olacak. Açık artırma öncesinde arsa taliplilerinin belirtilen IBAN numarasına teminat ücreti yatırmaları gerekecek.