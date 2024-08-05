Bursa’da konut için imarlı arsaların metrekaresi 35 bin lirayı buldu. Sanayi arsası için en yüksek fiyat ise 46 bin lirayı gördü. Bursa’da pandemi süreci sonrasında arsalara yapılan talepler artınca, fiyatlar da yükseldi. 2018 yılında konut için satılan imarlı arsaların fiyatı en yüksek 5 bin lira iken, 2024 yılında 35 bin liraya kadar yükseldi. Sanayi tipi arsalarda ise 2018 yılında 8 bin 500 lira iken, 2024 yılında 46 bin lirayı gördü.

Bursa’da imarlı arsalarda en yüksek fiyatlar, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçeleri oldu. Özellikle Osmangazi ve Yıldırım’da imarlı arsa bulmak çok zor.

Bursa’da imarlı arsalarda en düşük fiyat ise, Büyükorhan, Yenişehir ve Keles ilçeleri olurken, metrekaresi 2 bin liradan satılan arsalar dikkat çekiyor.