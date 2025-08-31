Belediyeye ait Kadışehri ilçesinde Lütfullah Kayalar Mahallesi Köyiçi Mevkii (Küçük Sanayi Sitesinde) bulunan 4 adet arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca açık teklif ile satışa sunuldu.

İhalenin Yapılacağı Yer

İhale Kadışehri ilçesinde, Yenimahalle Cumhuriyet Bulvarı Kadışehri Belediyesi Hizmet Binası No:97 Kat 1’de bulunan Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

Arsaların ihalesi 9 Eylül 2025 Salı günü saat 10.00’da Belediye Encümeni (Komisyon) huzurunda yapılacak.

Tapu Kayıt, Muhammen Bedel Ve Geçici Teminat Bilgileri

Satılacak arsalarla ilgili tapu kayıt, muhammen bedel ve geçici teminat bilgileri ise şu şekilde aktarıldı:

Lütfullah Kayalar Mahallesi Köyiçi Mevkii,151 ada, 4 parsel, sanayi arsası, toplam alan 143,88 metrekare (m²), 1 m² fiyatı 2 bin 100 lira tahmini bedel 302 bin 148 lira, geçici teminat tutarı 9 bin 64 lira, ihaleye açık.

Lütfullah Kayalar Mahallesi Köyiçi Mevkii,151 ada, 5 parsel, sanayi arsası, toplam alan 174,63 m² 1 m² fiyatı 2 bin 100 lira, tahmini bedel 366 bin 723 lira, geçici teminat tutarı 11 bin 2 lira, ihaleye açık.

Lütfullah Kayalar Mahallesi Köyiçi Mevkii, ada 183, parsel 20, sanayi arsası, toplam alan, 134,20 m², 1 m² fiyatı 2 bin 100 lira, tahmini bedel 281 bin 820 lira, geçici teminat tutarı 8 bin 455 lira, ihaleye açık.

Lütfullah Kayalar Mahallesi Köyiçi Mevkii,183 ada, 22 parsel, sanayi arsası, toplan alan 260,92m², 1 m² fiyatı 2 bin 100 lira, tahmini bedel 547 bin 932 lira, geçici teminat tutarı 16 bin 438 lira, ihaleye açık.

İhaleye Katılacak Olanlardan İstenilecek Belgeler:

İhaleye katılmak için dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi veya onaylı nüfus cüzdanı sureti, Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak), şirketler için imza sirküleri, geçici teminatın yatırıldığına dair belge, vekâleten katılacaklardan vekâletname ve belediyeden borcu yoktur yazısı.

İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. Şartname bedeli 500 lira. Satın alınan evrak bedeli geri iade edilmeyecektir.

Belediyeye emlak vergisi, harç, kira, su vb. borcu olan ilgili tüzel veya gerçek kişiler ihaleye katılamazlar.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 29. maddesine göre; İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

İhaleye ait şartname ve ekleri belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görebilir.

Adi ve Taahhütlü Posta, telefon, Telgraf ve e-maile yolu ile yapılacak müracaatların ise değerlendirmeye alınmayacağı bildirildi.