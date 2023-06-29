Aronya deneme ekimi Yozgat’ın Şefaatli İlçesine bağlı Gülistan köyünde yaşayan Çiftçi Hacı Tufan’ın 1 dekarlık arazisine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından dikildi.

ARONYA (ARONİA) NEDİR?

Gülgiller familyasından çalı formunda, 80-140 cm’ye kadar boylanabilen, yaklaşık 6 mm çapında mor-siyah meyveleri olan Kuzey Amerika menşeili çok yıllık bir bitkidir.

Aronya yüksek antioksidan bir bitkidir. Bu meyve türünün düzenli tüketimi ile kardiyovasküler hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları ve bazı kanser hastalıklarına karşı koruma sağladığı tespit edilmiştir. Soğuk algınlığı, mide hastalıkları, bağırsak, karaciğer ve safra kesesi dahil olmak üzere çeşitli hastalık ve radyasyon zehirlenmesi tedavisinde kullanılmaktadır. Gerek meyvesi gerekse taze yapraklarından çay yapılabilmektedir. Akdeniz tipi diyetlerin vazgeçilmez ürünü olan aronya vitamin, mineral ve lif bakımından son derece zengindir. Aronya krem ve sabunlarda, cilt bakımında ve esans ham maddesi olarak kozmetik sanayisinde kullanılabilen bir meyvedir.

Ülkemizde 2012 yılından beri üretimi yapılmaktadır. Son yılların gözde tıbbi ve aromatik bitkisidir. Ülkemizin birçok yerinde üretimi yapılmaktadır. Yozgat’a ilk defa diktik. Deneme sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Alpaslan Demir