Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ailesi, özellikle kızı Armağan Yavaş, son zamanlarda merak konusu oldu. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda Armağan Yavaş hakkında birçok soru yöneltiliyor. Peki, Armağan Yavaş kimdir? İşte detaylar:

ARMAĞAN YAVAŞ KİMDİR?

Armağan Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kızı olarak tanınmaktadır. Kendisi de babası gibi hukuk alanında kariyer yapmaktadır. Eğitim hayatına Ankara Beypazarı Anadolu Lisesi'nde başlayan Armağan Yavaş, 2008 yılında mezun olmuştur. Lise eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tercih ederek burada üniversite eğitimine devam etmiştir. Prestijli Bilkent Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra avukatlık kariyerine adım atan Armağan Yavaş, kısa sürede hukuk alanında kendini kanıtlamıştır.

Armağan Yavaş, İngilizce ve Almanca dillerinde yetkin olup, serbest avukat olarak Ankara’da çeşitli hukuki davalar ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Armağan Yavaş, 1990 doğumludur ve 2024 yılı itibarıyla 34 yaşındadır. Doğum yeri hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, babası Mansur Yavaş’ın Ankara doğumlu olduğu bilinmektedir. Mansur Yavaş’ın ailesi Makedonya-Balkan göçmenidir; dedesi Makedonya’dan göç ederek Beypazarı'na yerleşmiştir.

ARMAĞAN YAVAŞ'IN EŞİ KİM?

Mansur Yavaş’ın kızının evli olduğu bilinenler arasındadır. Armağan Yavaş kiminle evlendi sorusu da merak edilmektedir.

Armağan Yavaş 2021 yılında Mustafa Güder ile evlenmiştir. Ancak eşi hakkında detaylı bilgiler mevcut değildir.

ARMAĞAN YAVAŞ’IN KARİYERİ

Armağan Yavaş, serbest avukat olarak Ankara'da aktif bir kariyer sürdürmektedir. Çeşitli hukuk firmalarında çalıştıktan sonra kendi işini kurduğu bilinmektedir. Armağan Yavaş’ın geniş bir müvekkil portföyüne hizmet verdiği bilinmektedir.