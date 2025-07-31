Bir fabrikada yaşanan silahlı saldırı sonucu 42 yaşındaki Müjdat Bozkalan hayatını kaybetti. Aynı yaşlardaki şüpheli Erdal Ö., olay sonrası kaçtıktan saatler sonra bir tarladaki kümeste saklanırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Arnavutköy’e bağlı Yassıören Mahallesi’ndeki Akpınar Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aynı fabrikada çalıştığı öğrenilen Erdal Ö. (42), henüz bilinmeyen bir nedenle eski iş yerine geldi.

Burada eski mesai arkadaşı Müjdat Bozkalan (42) ile karşılaşan Erdal Ö. arasında kısa sürede sözlü tartışma çıktı. Tanık ifadelerine göre büyüyen tartışma fiziksel kavgaya dönüştü. Bu sırada yanında taşıdığı tabancayı çıkaran Erdal Ö., Bozkalan’a art arda ateş ederek olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Silah seslerini duyan fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak bulunan Müjdat Bozkalan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından kaçan şüpheli Erdal Ö.’nün yakalanması için Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan saha taramaları ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda şüphelinin bir tarlada saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, tarladaki bir kümeste saklanan Erdal Ö.’yü suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin sorgusu devam ederken İstanbul Arnavutköy’de yaşanan olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.