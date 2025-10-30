Eskişehir’de 66 yaşındaki arkadaşını bilek ve karın bölgesinden bıçaklayıp olay yerine bekleyen şahıs gözaltına alındı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Eski Bağlar mahallesi Üniversite caddesi üzerinde bulunan bir lokanta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.A. (63) isimli şahıs, arkadaşı Ramazan E. (66) ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anlaşmazlık yaşadı. İddiaya göre K.A. İsimli şahıs arkadaşı Ramazan E.’yi karın ve bilek kısmından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 66 yaşındaki yaralı, ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Arkadaşını bıçaklayan ve olay yerinden kaçmayan 63 yaşındaki şüpheli ise polise ekiplerince göz altına alındı.