Sonuçların açıklamasına sayılı günler kal öğrenciler tercih edecekleri üniversiteleri araştırmaya başladı.

Tercih yaparken dikkat edilmesi konusunda İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tanıtım Direktörü Diledi Kazan Aksoy uyarılarda bulundu.

Aksoy, “Tercih yaparken yeteneğinizi ve ilginizi göz önünde bulundurun, kendi önceliklerinizi belirleyin. ‘Arkadaşım A bölümüne gidiyor, ben de orayı yazayım’ demeyin. Tercih listenize, istemediğiniz bölüm ve üniversiteleri yazmayın” dedi.

Türkiye genelinde 3 milyonu aşkın öğrenci, üniversite tercihi yapmak için heyecanlı bekleyişe geçti. Gençler, hayal ettikleri üniversitede okumak adına aileleriyle birlikte araştırmalarını titizlikle sürdürürken, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tanıtım Direktörü Diledi Kazan Aksoy, tercih yapmadan önce geniş çaplı bir araştırma yapmanın ve profesyonel destek almanın önemine dikkat çekti. Aksoy, üniversite ve bölüm seçiminin tüm hayatı etkileyecek çok önemli bir eşik olduğunu hatırlattı. Aksoy, “Gidebileceğiniz potansiyel üniversiteleri belirleyin ve her birini detaylıca inceleyin, karşılaştırma yapın. Üniversitenin bölümlerini, öğretim kadrosunu, akademik imkanlarını, mezunların iş bulma durumunu ve genel atmosferini değerlendirin. Tercihleri; puana göre değil, başarı sırasına göre yapın. Ancak çok istediğiniz bölümü, sırf başarı sırası düşük diye en alta da yazmayın. Uzmanından görüş ve tavsiye almadan tercihte bulunmayın” diye konuştu.

Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bu süreçte, herkesin farklı düşünceleri, tercihleri olabilir. Arkadaşlarınızla konuşun, birbirinize güç verin. Bu, gayet doğaldır; ancak son kararı her zaman kendinize göre verin. Etki altında kalmayın. Ailenizin fikirlerini ve tecrübelerini de önemseyin. Üniversitenin konumunu, öğrenim ücretlerini, burs imkanlarını da göz önünde bulundurun. Mezunların başarılarına ve akademisyenlerin niteliklerine göz atmak, size üniversitenin akademik kalitesi ve mezunlarının iş bulma düzeyi hakkında bilgi verecektir.”

İmkan olması durumunda üniversite kampüsünün tercih öncesinde mutlaka gezilmesi gerektiğini ifade eden Aksoy, “Seçmeyi düşündüğünüz üniversitenin dersliklerini, laboratuvarlarını ve stüdyolarını görün. Üniversitenin öğrencileriyle ve akademisyenleriyle görüşün. Çift anadal ve yandal programlarını, yabancı dil imkanlarını ve yurt dışı imkanlarını araştırmayı unutmayın. Üniversitenin sosyal imkanlarını değerlendirin; öğrenci kulüplerini, sportif ve sanatsal faaliyetleri detaylıca inceleyin. Üniversitenin staj ve iş imkanlarını, sektörel bağlantılarını, teknolojik donanımlarını da araştırın” dedi. İHA/Haber Merkezi