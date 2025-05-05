Bozok Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği (BODOHAY) Başkanı Veteriner Hekim Süleyman Arkaç, sokak hayvanlarının yaşam alanlarının giderek daralmasının çevre üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirterek, toplumda bu konuda daha fazla farkındalık oluşturulması gerektiğini söyledi.

Arkaç, yaptığı yazılı açıklamada, çevre ile sokak hayvanları arasındaki ilişkinin doğrudan bir etkileşim içinde olduğunu vurgulayarak, “İnsanların doğayla mücadele içinde olması, ormanların tahribi, yeşil alanların azalması sokak hayvanlarının yaşam alanlarını ciddi biçimde daraltmıştır” dedi.

“ÇÖP KUTULARINDA YİYECEK ARAMAK ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE HASTALIK RİSKİNİ ARTIRIYOR”

Sokak hayvanlarının beslenme için parklara, yeşil alanlara ve çöp kutularına yönelmek zorunda kaldığını aktaran Arkaç, bu durumun ekosistem dengesini bozabileceğini ve özellikle şehir merkezlerinde çevre kirliliği ile hastalık yayılımı riskini artırabileceğini ifade etti.

“ONLARI GÖRMEZDEN GELMEYELİM”

Hayvanların yaşadığı temel sorunlara da değinen Arkaç, şunları kaydetti: “Sokak hayvanları yetersiz beslenme, barınma sıkıntısı ve tedavi edilemeyen hastalıklarla mücadele ediyor. Toplum olarak kimi zaman onları görmezden geliyor ya da korkuyla uzaklaşıyoruz. Oysa onlar da ilgiye, şefkate ve sevgiye ihtiyaç duyan canlılar.”

Arkaç, sokak hayvanlarının sadece beslenmeye değil, aynı zamanda ilgi ve korunmaya da ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, “Bu canlıların yaşamını daha anlamlı kılmak bizim elimizde. Yardım etmek sadece yemek vermek değil, onlara sahip çıkmak ve yaşama haklarını korumaktır” ifadesini kullandı.