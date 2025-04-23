Altıner, dizide "Haldun" karakterine hayat verecek. Söz konusu karakter, dizide ekibin karşısındaki yeni düşman olarak izleyici karşısına çıkacak.

TİYATRODAN EKRANA UZANAN BİR KARİYER

9 Mayıs 1952’de İstanbul’da doğan Hakan Altıner, İstanbul Erkek Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 1974 yılında Kent Oyuncuları’nda başlayan Altıner, aynı dönemde İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda öğretim üyeliği de yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda beş yıl boyunca müdürlük ve rejisörlük görevlerini üstlenen sanatçı, Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi’nde de beş yıl boyunca genel sanat yönetmenliği yaptı. 2003 yılında kendi isteğiyle emekli olan Altıner, kariyerine 2001 yılında eşi İpek Kadılar Altıner ile kurduğu Tiyatro Kedi bünyesinde sanat yönetmeni, rejisör ve oyuncu olarak devam etmektedir.

TELEVİZYON VE SİNEMADA GENİŞ BİR YELPAZEDE ROL ALDI

Altıner bugüne kadar birçok dizi ve filmde yer aldı. Rol aldığı diziler arasında Kurtuluş, Olacak O Kadar (1986), Yaz Evi (1993), Köstebek (1999), Can Dostum (1999), Hayat Bilgisi (2003), Selena (2006), Adanalı (2008), Nuri (2011), Ne Münasebet (2015), İstanbullu Gelin (2017), Kimse Bilmez (2019), Maraşlı (2021), Kahraman Babam (2021), İlginç Bazı Olaylar (2022) gibi yapımlar yer alıyor. Oyuncunun ayrıca Organizasyon Bizim İşimiz adlı yeni bir projede yer alması bekleniyor.

Sinema kariyerinde ise Son (Kerem) (2001), Mumya Firarda, Cumhuriyet ve Bağlılık Hasan gibi filmlerle izleyici karşısına çıktı.