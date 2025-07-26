Inter Miami'nin, Arjantinli orta saha futbolcusu Rodrigo de Paul'un transferi için Atletico Madrid ile 15 milyon Euro karşılığında anlaşma gerçekleştirildiği iddia edildi.

Atletico Madrid forması giyen Rodrigo de Paul, Lionel Messi'nin takımı Inter Miami'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

15 MİLYON EURO'YA Bonservis Bedeli

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Inter Miami, Arjantinli orta saha oyuncusunun transferi için Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı. Inter Miami, bu transfer için İspanyol ekibine 15 milyon Euro’ya transfer gerçekleşecek.

Inter Miami, Rodrigo de Paul ile de dört yıllık sözleşme yapılacak.

31 yaşındaki futbolcu, kısa zamanda Inter Miami için sağlık kontrolünden ilerleyerek resmi imzayı atacak.