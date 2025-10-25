Arıcılık sektörü temsilcileri, Yozgat’ın da aralarında bulunduğu illerden katılımcılarla Türkiye Arıcılık Fuarı’nda bir araya geldi. Bu yıl 15’incisi düzenlenen fuar, ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Açılışa, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ali Demir, TAB Yönetim Kurulu Üyeleri, ARMASAD Başkanı Tuncay Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, AK Parti Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek, il ve ilçe arı yetiştiricileri birlik başkanları, sektör temsilcileri, firma yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yozgat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Salman da programda yer aldı.

Açılışta konuşan TAB Genel Başkanı Ali Demir, fuarların arılık sektörünün gelişimi, iş birliği ve bilgi paylaşımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Konuşmaların ardından fuara katkılarından dolayı Ali Demir’e plaket takdim edildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, TAB Genel Başkanı Ali Demir, AK Parti Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek ve ARMASAD Başkanı Tuncay Şahin, fuarda stant açan birlikleri ziyaret ederek projeler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, fuara katılan firmaların stantlarında sergilenen yeni arıcılık ekipmanları ve teknolojik ürünler hakkında da firma temsilcilerinden bilgi aldı.

Fuara katılan ziyaretçiler, 24–26 Ekim tarihlerinde 09.00–18.00 saatleri arasında ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’ni gezme imkânı bulabilecek.