Yozgat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Salman, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı makamında ziyaret ederek, ilçede arıcılık yapan üreticilerin sorunlarını görüştü.

Ziyarette, Akdağmadeni bölgesinde faaliyet gösteren arıcıların karşılaştığı problemler ele alındı. Salman, arıcıların üretim süreçlerinde yaşadığı zorluklar ve ihtiyaç duyulan destekler hakkında Başkan Yalçın’a bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca, arıcılık sektörünün geliştirilmesi ve üreticilere yönelik yürütülebilecek projeler konusunda öneriler sunuldu.

Belediye Başkanı Yalçın, görüşmede arıcılara her türlü desteği sağlayacaklarını belirterek, “Arıcılığın ilçemiz ekonomisine katkısı büyük. Ne gerekiyorsa elimizden geleni yapalım” dedi.

Salman ve beraberindeki heyet, Başkan Yalçın’ın destek ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Salman, arıcılık sektörünün ilçede sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi için Belediye ile iş birliği yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Birlik olarak üreticilerin sorunlarını çözmek ve projeleri hayata geçirmek adına çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.