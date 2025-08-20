10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılarla yeniden sallandı. Gece saatlerinde kısa aralıklarla kaydedilen depremler, ilçede tedirginliğe yol açtı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir Sındırgı’da saat 01.10’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 4,54 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından, 01.14’te 3.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. İlçe, saat 03.41’de ise 3.7 büyüklüğünde üçüncü bir artçıyla yeniden sallandı.

Depremler sonrası AFAD ekipleri bölgede saha tarama çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Yetkililer, vatandaşları olası artçılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, bölgede deprem hareketliliğinin bir süre daha devam edebileceği belirtiliyor.