Arda Sönmez’in kim olduğu merak edilip araştırılıyor. Peki, Arda Sönmez kimdir? İşte detaylar…

Dipkarpaz'da yaşanan trajik olayda, 17 yaşındaki Arda Sönmez'in cansız bedeni bulundu. Genç yaşta hayatını kaybeden Arda Sönmez'in kim olduğu, olayın ardından merak konusu oldu. Peki, Arda Sönmez kimdir?

Olay, Dipkarpaz'da bugün öğleden sonra gerçekleşti. İddialara göre, 17 yaşındaki genç, hayatına son verdi. Henüz netleşmeyen bu üzücü olay, bölge halkı ve Arda'nın ailesi tarafından büyük bir şok ve üzüntüyle karşılandı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Arda Sönmez'in ölümüyle ilgili detaylar geldikçe, haber güncellenmeye devam edecektir. Bu trajik olayla ilgili en güncel bilgileri almak için bizi takipte kalın.