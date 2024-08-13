Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, 18 yaşındaki Arda Küçükyetim, video oyunlarından etkilenerek yerel bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara bıçakla saldırdı. Olayın ardından yetkililer tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. İşte detaylar:

OLAYIN DETAYLARI

Tepebaşı Camii avlusundaki çay ocağında gerçekleşen saldırıda, Arda Küçükyetim'in kask, gözlük, hücum yeleği ve maske takarak dikkat çektiği belirtildi. Şiddet içerikli bir bilgisayar oyununun etkisi altında olduğu öne sürülen Küçükyetim, beş kişiyi bıçakla yaraladı.

BAKANLARDAN AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Eskişehir'de kesici aletle rastgele insanlara saldırarak beş kişiyi yaralayan şüpheli Arda Küçükyetim, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir'de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde kesici aletle N.Ö, T.A., C.Ö., C.A. ve M.K. isimli 5 kişiye rastgele saldırarak yaralayan A.K. isimli şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde kesici aletle N.Ö., T.A., C.Ö., C.A. ve M.K isimli 5 vatandaşımıza rastgele saldırarak yaralayan A.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

ARDA KÜÇÜKYETİM KİMDİR?

Arda Küçükyetim, 18 yaşında ve video oyunlarının etkisi altında olduğu iddia ediliyor. Şu anda Eskişehir'de gerçekleştirilen soruşturma kapsamında gözaltında bulunuyor.