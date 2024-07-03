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Futbolun önemli isimlerinden ve parlayan yıldızlarından Arda Güler’in nereli olduğu sorusu merak edilip araştırılıyor. İşte detaylar…

Arda Güler (4)

Futbol dünyasının parlayan yıldızlarından biri olan Arda Güler'in kökeni merak konusu oldu. Detaylar haberimizde…

Arda Güler Yozgatlı Mı (1)

Arda Güler'in nerede doğduğu ve ailesinin kökeni hakkında araştırmalar sürüyor.

Ünlü futbolcunun annesi Serap Güler'in Yozgatlı olduğu bilinirken babasının adı ise Ümit Güler olarak biliniyor.

Arda Güler Yozgatlı Mı (3)

Dünya genelinde büyük bir popülerlik kazanan Arda Güler’in, annesi Serap Güler'in kökeninin ise Yozgat'ın Musabeyli Boğazı Köyü dayandığı söyleniyor.

Serap Güler, Yozgat'ın Musabeyli Boğazı Köyü sakinlerinden Durmuş Karaaslan'ın kızı olarak biliniyor.

Kaynak: Haber Merkezi