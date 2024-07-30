Türk dizi ve sinema dünyasının efsane ismi Behzat Ç., sinema uyarlamasıyla tekrar gündemde. "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiye" dizisinin büyük beğeni toplayan sinema filmi "Behzat Ç. Ankara Yanıyor"da dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Filmin bazı sahnelerinde, genç yaşta Gençlerbirliği altyapısında futbol oynayan yetenekli futbolcu Arda Güler'in görüntülerine yer verildi.

Arda Güler’in filmde yer aldığı sahnelerde, Erdal Beşikçioğlu’nun canlandırdığı Behzat Ç. karakteri, futbol ve yaşam hakkında genç futbolcuya önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Bu özel anlar, hem futbolseverler hem de dizi hayranları için keyifli bir sürpriz oldu.

Arda Güler’in bu projedeki rolü, futbol ve dizi dünyası arasındaki etkileşimi artırarak, iki farklı tutkunun birleştiği bir platform oluşturuyor.

"Behzat Ç. Ankara Yanıyor" filmi, bu beklenmedik detayla birlikte, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı sürdürüyor.