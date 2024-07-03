Türkiye milli maçında gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Güler, futbol dünyasının parlayan yıldızlarından biri haline geldi. EURO 2024 Elemeleri'nde Galler - Türkiye maçında attığı gollerle adını duyuran genç oyuncunun, futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak ediliyor.

ARDA GÜLER KİMDİR?

25 Şubat 2005 doğumlu olan Arda Güler, 18 yaşında ve Ankara doğumlu. 9 yaşında Gençlerbirliği altyapısında başladığı futbol kariyerine, 14 yaşında Fenerbahçe’nin altyapısına geçerek devam etti. 2019'da Fenerbahçe U16 takımında oynamaya başlayan Güler, iki yıl sonra U19 takımına yükseldi. 2021 Temmuz ayında A takıma çıkan genç futbolcu, sol ayağıyla dikkat çekiyor.

ARDA GÜLER NERELİ?

Arda Güler’in annesi Serap Güler Yozgatlı, babası Ümit Güler ise Ankaralı.

Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde doğdu. Ailesi Bolu'nun Mengen ilçesindendir. Babası Ümit Güler, annesi Yozgatlı Serap Güler'dir. 9 yaşında şehrinin takımı olan Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı.

ARDA GÜLER'İN FUTBOL KARİYERİ

Süper Lig 2017 - 2018 sezonunda top toplayıcı olarak görev yapan Arda Güler, 2019'da Fenerbahçe tarafından Gençlerbirliği altyapısından transfer edildi. Sergilediği performansla Avrupa futbolunda da adından söz ettirdi. Top toplayıcı olarak başladığı futbol yolculuğunu, beş yıl sonra Real Madrid'e transfer olarak taçlandırdı.

TRANSFER GEÇMİŞİ

Arda Güler’in futbol serüveni, 20 Şubat 2019'da Fenerbahçe’ye transfer olmasıyla başladı. 13 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye imza atan yetenekli futbolcu, üstün performansı sayesinde A Milli takım formasını giymeye hak kazandı. İlk sözleşmesini imzaladıktan 2,5 yıl sonra Real Madrid ile yolları kesişti.

BAŞARILARI

2019'da Fenerbahçe formasıyla Medipol Başakşehir maçında sahaya çıkan Güler, 2021 - 2022 sezonunda Süper Lig’deki ilk maçını Fraport TAV Antalyaspor karşısında oynadı. 2022 - 2023 sezonunda Süper Lig’de 32 maçta forma giyen Güler, 7 gol attı. Kasım 2022'de A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Galler maçında kaydettiği golle büyük beğeni topladı ve Real Madrid’e transfer oldu.

Genç yaşına rağmen kariyerinde önemli adımlar atan Arda Güler, Real Madrid’e transfer olan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine transfer olarak, uluslararası futbol sahnesinde adını daha da duyurmayı hedefliyor.