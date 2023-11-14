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İspanya'nın dev kulübü Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, henüz forma şansı elde edememenin getirdiği hayal kırıklığıyla mücadele ediyor. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Güler, üst üste yaşadığı sakatlıkların ardından bir türlü istediği performansı sahaya yansıtamıyor. Son sakatlığıyla birlikte bir ay daha sahalardan uzak kalacak olan Arda Güler, duygusal bir çıkış yaparak yaşadığı zorlu süreci ifade etti.

"YIKILDIM" DEDİ

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Arda Güler, son sakatlığından sonra duygusal anlar yaşadı. "Yıkıldım. Ne zaman oynayacak olsam aynı şey oluyor" ifadelerini kullanan Güler, hayal kırıklığını gizleyemedi. Sakatlık nedeniyle yaşadığı sıkıntıları dile getiren futbolcunun, sağlık durumuna rağmen moralini yüksek tuttuğu belirtiliyor.

ANCELOTTİ: "HARİKA BİR GELECEĞİ OLACAK"

Teknik direktör Carlo Ancelotti ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, Arda Güler'in yaşadığı sakatlık sebebiyle forma şansı bulamadığını vurguladı. Ancelotti, "Bu yaşadıkları önemsiz. Harika bir geleceği olacak. Maalesef sakatlığı Braga maçından önce oldu. Hala onu rahatsız ediyor ama ciddi bir şey değil" dedi. Güler'in moral bulması için desteklerini esirgemeyen teknik adam, genç futbolcunun önünde parlak bir kariyer olduğuna inandığını söyledi.