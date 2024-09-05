Tarım arazisi baraj sularıyla kapanan üreticilerden Tuncay Erol, bu zorunlu değişimi fırsata çevirerek alabalık üretimine başladı. Şu anda yılda 75 ton alabalık üreterek bölgenin önde gelen üreticileri arasında yer alıyor.

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Arpaç köyünde yaşayan 44 yaşındaki Tuncay Erol, yıllarca tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlıyordu. Ancak 2011 yılında Çekerek Barajı’nda su tutulmaya başlanmasıyla birlikte, tarım arazilerinin büyük kısmı sular altında kaldı. Barajın kurulmasıyla çiftçiler için tarım yapmak neredeyse imkânsız hale gelirken, Erol, bu durumu fırsata çevirerek alabalık üretimi yapmaya karar verdi.

2014 yılında kendi imkânlarıyla baraja 13 kafes kuran Erol, kısa süre içerisinde alabalık üretiminde önemli bir başarıya ulaştı. Bugün yılda 75 ton alabalık üreten Erol, balıklarını Aydın’daki balık işleme tesislerine gönderiyor. Burada işlenen balıklar, Karadeniz üzerinden canlı olarak ihracata gönderiliyor ve somon olarak dünya pazarında alıcı buluyor.

TARIM YERİNE BALIKÇILIK: ZORUNLU BİR TERCİH

Tuncay Erol, barajın kurulması öncesinde tarımla uğraşan bir çiftçiydi. Erol, geçmişte fasulye ve soğan gibi ürünler yetiştirdiği arazilerin bugün baraj sularının altında kaldığını belirtti. Bu büyük değişiklik sonrasında alabalık üretimine nasıl yöneldiğini şu sözlerle dile getirdi: “Baraj kurulmadan önce bu bölgede tarım yapıyorduk. Fasulye, soğan yetiştiriyorduk. Ancak su tutulduktan sonra tarım yapmak imkânsız hale geldi. Biz de farklı bir arayışa girdik ve alabalık üretimine başladık. Şimdi bozkırın ortasında, denize kıyısı olmayan bu bölgede alabalık yetiştiriyoruz. Yılda 75 ton kapasitemiz var ve bu işten çok memnunuz."

ÇEKEREK BARAJI, YENİ BİR EKONOMİK FAALİYET ALANI OLDU

Çekerek Barajı’nın kurulması, sadece Tuncay Erol için değil, bölgedeki birçok çiftçi için de yeni bir ekonomik faaliyet alanı yarattı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, arazilerinin sular altında kalmasıyla farklı geçim kaynaklarına yönelmeye başladı. Balıkçılık bu seçenekler arasında öne çıkıyor. Çiftçiler, ağlarla gümüş, kerevit ve sazan gibi balıkları avlamanın yanı sıra, baraja kurdukları kafeslerde alabalık yetiştiriyor. Bu da bölge ekonomisine katkı sağlayan önemli bir faaliyet haline geldi.

Çekerek Barajı’nda su sıcaklıkları zaman zaman 28 dereceye kadar çıksa da, alabalık üretimi bu yıl da başarılı geçti. Barajda uygun koşullarda yetiştirilen balıklar, hem yerel pazarlara hem de uluslararası piyasalara ulaşarak önemli bir ihracat kalemi haline geldi.

“BALIK YETİŞTİRMEK TARIMDAN DAHA KAZANÇLI”

Alabalık üretiminin, tarım ve hayvancılıkla kıyaslandığında daha kazançlı olduğunu vurgulayan Tuncay Erol, “Bu işi yapmayı düşünenlere kesinlikle tavsiye ederim. Çekerek Barajı balık üretimi için çok elverişli bir yer. Su sıcaklığı bazı dönemlerde yüksek olsa da, üretim kapasitemiz oldukça iyi. Yıllık 75 ton alabalık üretiyoruz ve bu balıkların büyük çoğunluğu ihracata gidiyor,” diye konuştu.

Erol, ürettiği alabalıkların Aydın’a kamyonlarla sevk edilip, burada işlendikten sonra Karadeniz’e gönderildiğini belirtti. Bu süreç sonunda somon balığı olarak ihraç edilen ürünler, hem Türkiye’ye hem de uluslararası pazarlara satılıyor.

BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ: DİKKAT VE ÖZEN GEREKTİREN BİR SÜREÇ

Alabalık yetiştiriciliği, kazançlı olduğu kadar dikkat isteyen bir meslek. Balıkların gelişim süreçlerinin hassas olduğunu belirten Erol, üretim sürecindeki en kritik aşamalardan birinin kafeslerin düzenli kontrol edilmesi ve balıkların düzenli beslenmesi olduğunu ifade etti. Balıkların günlük bakımı konusunda oldukça titiz davranılması gerektiğini vurgulayan Erol, “Balıklar kafeslere haziran ayında 0,8 gram ağırlığında getiriliyor ve birkaç ay içinde 300 gramlık porsiyon balığı haline geliyorlar. Günde 2-3 kez kafesleri kontrol ediyoruz ve yem veriyoruz. Balıkların doğru yemlendiğinden emin olmak gerekiyor. Eğer bir balık hastalanırsa, tedavi edilmezse hastalık tüm kafesi etkileyebilir," dedi.

Bu titiz çalışmanın sonucunda, Çekerek Barajı gibi bir alanda alabalık üretimi başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Tuncay Erol ve diğer üreticiler, tarım ve hayvancılığın zorlaştığı bu bölgede, balıkçılıkla hem kendi geçimlerini sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkıda bulunuyor.

ÇEKEREK BARAJI: YOZGAT’IN BALIKÇILIK ÜSSÜ

Çekerek Barajı, tarım arazilerinin sular altında kalmasıyla birlikte bölge halkına farklı bir geçim kaynağı sunmaya başladı. Denize kıyısı olmayan Yozgat’ın Çekerek ilçesinde kurulan bu baraj, bugün balık üretimiyle biliniyor. Barajda üretilen balıklar, Aydın ve Karadeniz başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına sevk ediliyor ve uluslararası piyasalara ihraç ediliyor. Alabalık üretimi, bu bölgedeki çiftçiler için yeni bir yaşam tarzı ve kazanç kapısı haline gelirken, balıkçılık sektörü de Yozgat ekonomisinde önemli bir yer edinmeye başladı.