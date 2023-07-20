Yozgat eşrafından eski hakimlerden merhum Edip Araslı’nın oğlu, Antalya orman başmüdürü Baykan Araslı, Merhum diplomat Altan Araslı’nın ağabeyi, Danıştay Hakimi Berat Araslı’nın kıymetli babası, Utkan Araslı hayatını kaybetti.
Çapanoğlu Büyük Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazının ardından Araslı Çatak Aile mezarlığına defnedildi.
İleri Gazetesi olarak Utkan Araslı’ya Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Yasin Nazım Kayhan