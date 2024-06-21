Türkiye'de gıda düzenlemeleri kapsamında önemli bir adım atıldı ve bu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebi üzerine Türk Gıda Kodeksi'nde yapılan güncelleme ile artık marketlerde satılan limon suyu izlenimi veren birçok ürünün satışı yasaklandı. Yeni düzenleme 31 Aralık itibarıyla yürürlüğe girecek.

Limon aromalı soslar, limonlu soslar ve benzeri ürünler, tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi ve gıda ürünlerinin doğru etiketlenmesi gerekliliği doğrultusunda market raflarından kaldırılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu adımın gıda güvenliğini ve tüketicinin korunmasını ön planda tuttuğunu belirtti.

Ayrıca, nar ekşisi satışına yönelik düzenlemeler de yapıldı. Nar suyu ve nar suyu konsantresi dışında, içlerine başka gıda maddeleri eklenen ürünlerin satışı da 30 Haziran 2024 tarihinden itibaren yasaklanacak.

Bu düzenlemeyle nar ekşisinin doğallığının korunması ve tüketicinin sağlıklı gıda tercihleri yapabilmesinin teşvik edilmesi amaçlandı.

Ülkenin gıda düzenlemelerindeki sürekli iyileştirme çabaları kapsamında yapılan bu güncellemelerle birlikte, ilgili sektörlerin yeni kurallara uyum sağlaması bekleniyor.

Türkiye'de gıda güvenliği ve tüketici haklarının korunması adına atılan bu adımlar, gelecekteki benzer durumların önlenmesi ve tüketicinin bilinçli tercih yapabilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.