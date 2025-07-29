Türkiye’de pırlanta ve özel tasarım mücevher sektöründe kısa sürede adını duyuran Aras Ersan, son dönemlerin en dikkat çeken girişimcilerinden biri oldu. Sosyal medyada “Ersan Diamond” ismiyle tanınan genç iş insanı, dijital içerikleri, müşteriyle kurduğu güven ilişkisi ve yaratıcı tasarımlarıyla büyük bir takipçi kitlesine ulaştı.

Aras Ersan kimdir?

Aras Ersan, dört kuşaktır kuyumculukla uğraşan Ersan ailesinin yeni kuşak temsilcisi olarak İstanbul’da yaşamaktadır. Ailesinin kökeni ise Gaziantep’e dayanmaktadır. Geleneksel el işçiliğini modern tasarımla birleştiren yaklaşımı, hem koleksiyonlarına hem de müşteri deneyimine yansımaktadır. Genç yaşta sektöre adım atan Ersan’ın tam doğum tarihi bilinmemekle birlikte, 30’lu yaşlarının ortalarında olduğu tahmin edilmektedir.

Hangi Marka O’na Ait

Aras Ersan, Türkiye’nin önde gelen lüks pırlanta markalarından Ersan Diamond’ın kurucusu ve kreatif direktörüdür. Markanın yüzü olarak da tanınan Ersan, hem tasarım hem de marka iletişimi konusunda aktif rol almaktadır. “Ben güven satıyorum” mottosuyla hareket eden marka, pırlanta yüzükler, kişiye özel takılar, lüks saatler ve sınırlı üretim koleksiyonlar sunmaktadır.

Ayrıca satış sonrası bakım, parlatma ve yeniden boyutlandırma gibi müşteri odaklı hizmetlerle, kalıcılığı ve güveni esas alan bir sadakat anlayışı benimsemektedir.

Sosyal Medyada Neden Popüler

Aras Ersan’ın asıl yükselişi, TikTok, Instagram ve YouTube’da yaptığı kısa videolarla başladı. Müşteri ilişkilerini mizahla anlatan ve pırlanta satışını eğlenceli içeriklerle destekleyen Ersan, dijital çağın kuyumcusu olarak anılmaya başlandı. Viral olan videoları sayesinde markasını genç kitleye tanıtan Ersan, klasik kuyumculuk algısını da dönüştürmeyi başardı.

Özel Hayatı Hakkında

Aras Ersan evlidir ve iki çocuk babasıdır. Eşi kamuoyunda tanınan bir figür değildir. Aile mahremiyetine önem veren Ersan, sosyal medyada özel yaşamına dair fazla bilgi paylaşmamaktadır. Çocuklarına dair detaylar da bilinmemektedir.