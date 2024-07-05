Bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli ve Buse Meral'in ayrıldıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Buse Meral kameralara takıldı. Ünlü isim o soruyu duyunca cevap vermeden uzaklaştı.

Aras Bulut İynemli, uzun süreli partneri Bige Önal ile olan 7 yıllık ilişkisini sonlandırdıktan sonra, genç meslektaşı Buse Meral ile bir ilişkiye başladı. Ancak son zamanlarda bu ilişkinin de sona erdiğine dair iddialar gündemde.

Aras Bulut İynemli, Bige Önal ile olan 7 yıllık ilişkisini 2022 yılının Aralık ayında sonlandırmıştı. Ünlü oyuncu, şimdi gönlünü 24 yaşındaki meslektaşı Buse Meral'e kaptırdı.

İddialara göre, bir süre önce ayrılan İynemli ve Meral çifti, birlikteliklerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlardı. Ancak son zamanlarda ayrıldıkları konuşuluyor.

BUSE MERAL SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Buse Meral, katıldığı bir konser öncesinde basının sorularını yanıtlamayı reddetti. Gazeteciler, "Aras Bey ile ayrıldığınıza dair iddialar var. Siz neler söyleyeceksiniz?" sorusunu yöneltti.

Ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili konuşmak istemediğini belirterek, "Teşekkür ederim, özel hayatımla ilgili konuşmayacağım" dedi.