Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Ekipler tarafından yapılan operasyonda aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Hakkında ‘Gece Vakti Silahla Yol Kesmek Suretiyle Konutta İşyerinde ve Eklentilerinde Yağma’ suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası ile aranan Ü.Y isimli şahıs JASAT ve Sorgun ilçe Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda Sorgun’a bağlı Çiğdemli Kasabasında yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan Ü.Y. isimli şahıs çıkarıldığı Adli Makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak Adli Makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.