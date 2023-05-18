İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla ilgili yapılan açıklamada, “Haklarında dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan (F.G) isimli şahıs ile uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş yakalama kararı bulunan (A.T.) isimli şahıs Yozgat Merkez Sanayi Bölgesinde yakalanmıştır. Şahıslar hakkında adli işlemlerin tamamlanmasına müteakip Yozgat Kapalı Cezaevine konulmuştur. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak Adli Makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi