Sarıkaya’da hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Sarıkaya Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, ilçeye bağlı bir köyde adli suçlardan aranan N.E.’yi gözaltına aldı.
Hakkında “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kabul Etmek” suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Boğazlıyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
Yetkililer, suç ve suçlularla mücadele kapsamında denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.