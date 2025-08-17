Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, “Hırsızlık” suçundan hakkında yakalama kararı bulunan U.E.C. isimli şüpheliyi Yerköy ilçesinde tespit ederek gözaltına aldığı bildirildi.

Yetkililer, yapılan operasyonun halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla yürütülen düzenli denetim ve takip çalışmalarının bir parçası olduğunu vurguladı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı açıklamasında, “Halkımızın güvenliğinin temini ve suç unsurlarının etkisiz hâle getirilmesi için yürüttüğümüz faaliyetler kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

U.E.C.’nin yakalanmasının ardından adli süreç başlatıldığı ve şahsın yasal işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. Jandarma yetkilileri, benzer suçların önlenmesi için bölgede denetim ve operasyonların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.