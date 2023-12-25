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Konya’da çeşitli suçlardan aranan ve hüküm giymiş 71 şahıs, polisin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde yakalandı. Şahıslardan 32’si cezaevine gönderilirken, 39 şahıs ise adli mercilere teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranması bulunan şahıslara yönelik sürdürdüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede polis ekiplerinin 40 ekip, 107 personel ile gerçekleştirdiği operasyonlarda; hırsızlık, kasten yaralama, yağma gibi çeşitli suçlardan hüküm giymiş ve aranması 71 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 32’si cezaevine gönderilirken 39 şüpheli adli mercilere teslim edildi.