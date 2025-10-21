Türkiye ve Yozgat’ta, bu kez sadece bir günde değil, tüm yıla yayılacak bir hedefle dünyaya örnek olmaya hazırlanıyor. Bakan İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında “Yeşil Vatan Seferberliği”ne ilişkin detayları paylaştı.

Yumaklı, son 23 yılda 7,5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduklarını belirterek, Türkiye’nin dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk dört ülke arasında yer aldığını söyledi

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi ve Yeşil Kalkınma Devrimi vizyonu bizim yol haritamızdır.” diyen Yumaklı, ülke yüzölçümünün yüzde 30’unun artık ormanlarla kaplı olduğunu vurguladı.

“Yanan Alanlar Tekrardan Yeşillenecek”

Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede yürütülen çalışmalara da değinerek, Anayasa’nın 169. maddesi gereği yanan orman alanlarının mutlaka yeniden ağaçlandırılacağını hatırlattı. “Yanan alanlar hiçbir şekilde imara açılamaz, orası tekrar ağaçlandırılmak zorundadır.” diyen Yumaklı, bu yıl 7 bini aşkın yangına müdahale edildiğini, yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andığını söyledi.

Hedef 550 Milyon Fidan

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında bir yıl içinde 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturulacak. Bakan Yumaklı, 11 Kasım’da 81 il ve 922 ilçede eş zamanlı dikim yapılacağını belirterek, “7’den 77’ye bütün vatandaşlarımızla birlikte fidan dikeceğiz. Bu yıl 2019’daki rekoru da aşmayı hedefliyoruz.” dedi.

Gazze Ve Şehitler İçin Hatıra Ormanı

Yumaklı, kampanyanın yalnızca çevreye değil, toplumsal hafızaya da katkı sağlayacağını belirtti.

Bu kapsamda, Gazze’de hayatını kaybeden 68 bin masum insan için “Gazze Hatıra Ormanı”, yangın şehitleri anısına 8 ilde 17 noktada hatıra ormanları, deprem bölgesinde yaşamını yitirenler için 11 ilde anı ormanları, “Aile Yılı Ormanları” ve “1 Kan Verene 3 Fidan” kampanyaları hayata geçirilecek.

Geleceğe Nefes Programı

Vatandaşların fidan sahiplenme ve bağış süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla gelecegenefes.gov.tr adresi ve mobil uygulama yeniden aktif hale getirildi. Bakan Yumaklı, “Vatandaşlarımız bu platform üzerinden ücretsiz fidan sahiplenebilir, bağış yapabilir, sertifika alabilir. Ayrıca kurumlar ve şirketler de kendi hatıra ormanlarını kurabilecek.” bilgisini verdi.

11 Kasım’da Toprağa Dokunalım

Konuşmasının sonunda tüm vatandaşlara çağrı yapan Yumaklı, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ağaçlandırma çalışmalarımızı planlı biçimde sürdürüyoruz. Ama milletimizle el ele verdiğimizde gücümüz katlanıyor. Daha yeşil bir Türkiye için 11 Kasım’da hep birlikte toprağa dokunalım.” dedi.