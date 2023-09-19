Tarım sektörü, ülkemizin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır.

“TARIMSAL FAALİYETLER İÇİN UYGUN KOŞULLAR AÇIKLANDI”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son rapora göre, 16 Eylül 2023 ile 20 Eylül 2023 tarihleri arasında Ankara, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Bolu, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Kırıkkale ve Uşak illerinde zirai tahminler yapıldı. Bu bölgelerde tarım faaliyetlerinin uygulanabileceği uygun hava koşulları bekleniyor.

HAVA DURUMU VE TARIMSAL FAALİYETLER

Bölge genelinde periyot boyunca parçalı ve az bulutlu hava beklenmektedir. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecektir.Rüzgârın kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

TARIM FAALİYETLERİ İÇİN ÖNERİLER

Hububatta tohum yatağı hazırlamak için tarlaya tırmık çekilir veya diskaro ile sürüm yapılır. Ekim işleri ayın ikinci yarısında başlar ve gübreleme yapılır.

Mısır hasadı tamamlanır ve çeltikte son sulama yapılırken, fasulye hasatı, harman ve pazarlama işleri gerçekleştirilir.

Patates sökümü ve pazarlaması yapılırken, ayçiçeği hasatı, kurutma ve pazarlaması yapılır. Kanola ekimi de bu dönemde başlar.

Meyve hasadı ve pazarlaması meyvecilikte başlamıştır ve fidanlıklarda tohum tavalarının hazırlığı tamamlanırken, meyve fidanlarında göz aşısı yapımına devam edilir.

Bağcılıkta hasat ve pazarlama işlemleri sürmektedir.

Sebzecilikte mevsimlik sebzelerin hasadına devam edilir ve kışlık sebzeler için gerekli bakım işlemleri yapılır. (Haber Merkezi)