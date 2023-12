Tahmini Okuma Süresi: dakika

21 Aralık Perşembe günü Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Arak dizisi, dikkat çekici konusu ve ünlü oyuncu kadrosuyla merak uyandırdı. Peki, Arak kelimesi ne demek, ne anlama geliyor? İşte detaylar...

İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı Arak dizisi, 21 Aralık Perşembe günü izleyicisiyle buluştu. Senaryosunu Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturuyor. Most Production tarafından üretilen ve Murat Can Oğuz'un yapımcılığını üstlendiği Arak, ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

ARAK NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Dizinin adı olan "Arak" kelimesi, merak konusu oldu. Bu kelimenin kökeni Arapça diline dayanmaktadır. Arak, Türkçe'de çeşitli anlamları içerir. İlk olarak, teklifsiz konuşmalarda başkasına ait bir şeyi haber vermeden almayı ifade eder. Arak kelimesinin Arapça karşılığı ise "ʿaraḳ" şeklindedir.

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre, Arak kelimesi üç farklı anlam içermektedir. İlk olarak, çalma anlamını taşır. İkinci anlamı, Arapça kökenli olarak ter anlamını içerir. Üçüncü anlamı ise pirinç ve şeker kamışından elde edilen bir tür rakıdır. Arak, yöresine özgü üzüm, hurma veya şeker kamışından damıtılarak üretilen anasonlu bir içki olarak bilinir.