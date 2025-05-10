Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında başlattığı yeni uygulamayla şehir giriş ve çıkışlarında, organize sanayi bölgelerinde (OSB) ve ana karayollarında 7 gün 24 saat esasına dayalı sabit vergi denetimlerine resmen geçti.

Özellikle ticari taşımacılık yapan araçlara yönelik kontrollerde sevk irsaliyesi, fatura ve taşıma belgeleri inceleniyor; eksik evrak tespit edilen araçlara yüklü miktarda idari para cezası uygulanıyor.

Vergi kaybının önüne geçmek, ticari faaliyetlerde belge düzenine uyumu artırmak ve kayıt dışı ticareti engellemek amacıyla geliştirilen yeni denetim modeli, 1 Ocak 2025 itibarıyla ülke genelinde uygulamaya alındı.

Bakan Mehmet Şimşek’in talimatıyla devreye sokulan sistem, yalnızca dönemsel denetimlerle sınırlı kalmayacak; OSB’ler, büyükşehirlerin ana ulaşım noktaları ve şehirlerarası güzergâhlarda kurulan sabit kontrol noktalarında sürekli denetim yapılacak.

50 BİN DENETİM, 30 BİNİN ÜZERİNDE TUTANAK

Edinilen bilgilere göre, yılın ilk dört ayında Türkiye genelinde 184 farklı organize sanayi bölgesinde yaklaşık 50 bin denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucunda 30 bini aşkın tutanak düzenlendi. Ayrıca şehirlerarası ana yollar üzerinde, taşımacılık yapan ticari araçlara yönelik 35 bine yakın kontrol işlemi yapıldığı açıklandı.

Özellikle yük taşıyan kamyon ve TIR’lar üzerinde yoğunlaştırılan denetimlerde, araçların taşıdığı mallara ilişkin tüm belgeler kontrol ediliyor. Sevk irsaliyesi, taşıma faturası ve irtibatlı firma bilgilerinin eksiksiz olması zorunlu tutulurken, belge eksikliği ya da tutarsızlığı tespit edilen araç sürücülerine ve firmalara cezai işlem uygulanıyor. Tutulan tutanaklar dijital vergi sistemine anlık olarak aktarılıyor.

TEDARİK ZİNCİRİ DE İNCELENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları, yeni denetim modelinin sadece yol üzerinde taşımacılık yapan aracı değil; ürünün göndericisi, alıcısı ve satış kanalına kadar uzanan tüm tedarik zincirini takip altına aldığını belirtiyor. Örneğin bir kamyonla taşınan sebzenin hangi üreticiden alındığı, hangi firmaya gönderildiği ve son kullanıcıya kadar olan süreci sistematik olarak inceleniyor.

“RASTGELE DEĞİL, SİSTEMATİK VE SÜREKLİ”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önüne geçilmesi amacıyla geliştirilen bu yeni sistemin uzun vadeli ve kapsamlı bir mücadele planının parçası olduğunu vurgulayarak, “Vergi sorumluluğunu yerine getirmeyenlerle mücadelede artık yeni bir döneme giriyoruz. Bu denetimler rastgele değil, sistematik ve sürekli olacak” ifadelerini kullandı.

YOZGAT DA KAPSAMDA

Yozgat gibi Türkiye’nin iç bölgelerinde yer alan ve transit taşımacılık güzergâhlarında bulunan şehirlerde de denetimlerin artırıldığı kaydedildi. Özellikle Yozgat’ın doğu-batı yönlü taşımacılık trafiğinde önemli bir geçiş noktası olması nedeniyle, şehir giriş ve çıkışlarında sabit kontrol noktalarının aktif hale getirildiği bildirildi. OSB’lerdeki üretim ve sevkiyat faaliyetleri de yakın takibe alınırken, vergi uyumuna katkı sunacak saha denetimlerinin bölge ekonomisine şeffaflık getirmesi bekleniyor.