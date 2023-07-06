Olay, Keçiören ilçesi Selçuklu Caddesi’nde gerçekleşti. Şehit Er Tuncay Altınbaş Parkı’nda oyun oynayan küçük bir kız çocuğu araçların yoğun olduğu caddeye dikkatsizce çıktı. 28 Temmuz tarihinde aynı noktada benzer bir şekilde meydana gelen kazaya şahit olan esnaf Serkan Karahan, yolun karşısına geçmek isteyen kız çocuğunu fark etti. Karahanlı, trafiği durdurarak muhtemel bir kazayı önledi. Küçük kız çocuğunu yoldan alarak güvenli bir şekilde ailesine teslim eden esnaf, bahse konu olan caddede benzer olayların sürekli yaşandığını ifade etti. İHA