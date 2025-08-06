Otomotiv uzmanları, bu sesin fan kayışındaki sorunlara işaret edebileceğini belirtiyor ve sürücüleri “Bu sesi susturmaya çalışmak yerine, nedenini araştırın.” diye uyarıyor.

Fan kayışı; alternatör, su pompası, klima kompresörü ve hidrolik direksiyon gibi birçok önemli parçanın doğru çalışmasını sağlıyor. Ancak motor çalışırken duyulan gıcırtı sesi, genellikle kayışın gevşemesi veya aşınmasıyla ilgili. Uzmanlar, bu sesi kesmek amacıyla kayışa yağlayıcı sprey sıkılmasının büyük bir hata olduğunu vurguluyor.

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Kayışa sıkılan yağın, kasnak üzerinde kaymaya neden olabileceğini belirten uzmanlar, bu durumun fan kayışına bağlı sistemleri de riske attığını ifade ediyor. Kısa vadede ses kesilse de, uzun vadede maliyeti çok daha büyük arızalara yol açabiliyor. Üstelik modern araçlarda, manuel ayar yerine otomatik gergi sistemleri kullanıldığı için, fan kayışında yaşanan bir sorun çoğu zaman değişim gerektiriyor.

20 Bin Liralık Hasar Açabilir

Fan kayışının zamanında değiştirilmemesi durumunda, yalnızca kayış değil, ona bağlı çalışan sistemlerin de zarar görebileceği belirtiliyor. Bu da toplamda 20 bin liraya kadar varan onarım masraflarını beraberinde getirebilir. Bu nedenle sürücülere, arıza seslerini ciddiye almaları ve profesyonel destek almaları konusunda net uyarılar yapılıyor.

Uzmanların mesajı ise oldukça açık: “Aracınızdan alışılmadık bir ses geldiğinde onu susturmaya değil, kaynağını araştırmaya odaklanın. Gıcırtı gibi uyarı sesleri, aracınızın size yardım çığlığı olabilir.”