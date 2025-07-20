Yaz aylarında vatandaşların terlikle araç kullanmaya başlaması bazı soruları da beraberinde getiriyor.

Terlikle Araç Kullanmak Yasal mı?

Türkiye'nin Karayolları Trafik kurallarının 2918 sayılı maddesinde terlikle araba kullanmayı, net bir şekilde yasaklayan bir hüküm bulunmuyor. Öte yandan kanunun 47 maddesinde sürücülerin "trafiği tehlikeye sürükleyecek şekilde araç kullanmaktan kaçınılmaları" gerektiği ifade ediyor.

Terlikle Araç Kullanmanın Cezası Var mı?

Türkiye'de terlikle araç kullanmak doğrudan yasaklanmamış olsa da sürüş güvenliği açısından tehlikeli bulunabiliyor. Karayolları Trafik kurallarının 2918 sayılı maddesine dayanarak "trafik güvenliğini riske sürükleyecek şekilde araç kullanmaktan" 2 bin 168 TL ceza uygulamasının yolu açılabilir.

Terlikle Araba Kullanmanın Riskleri

Terlik giyildiğinde, sürücünün ayağı tam anlamıyla pedallar üzerinde sabit durmaz. Pedal kontrolü zorlaşır ve özellikle ani frenleme gibi durumlarda pedalın kaçırılması olasıdır. Ayrıca terliklerin yapısı gereği, pedala gereken kuvveti aktarmakta zorluk yaşanabilir. Bu da fren mesafesini uzatarak olası kazaların riskini artırır.

Acil bir durumda sürücünün hızlı tepki vermesi hayati öneme sahiptir. Terlik giyen bir sürücü, ani bir frene veya manevraya ihtiyaç duyduğunda, terliğin ayağından çıkma ya da kayma ihtimali nedeniyle yeterince hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edemeyebilir. Bu durum, özellikle yoğun trafikte veya yüksek hızlarda tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Terlikler, yapısı gereği ayağı tam olarak sarmadığı için ayaktan kolayca çıkabilir. Özellikle uzun yolculuklarda veya zorlu yol koşullarında, terliğin sürücünün ayağından çıkması ve pedallara erişimin zorlaşması mümkündür. Bu gibi durumlar kazaya yol açabilecek ciddi riskler oluşturur.

Terlikle Araba Kullanmanın Hukuki Sonuçları

Sigorta şirketleri, kaza durumunda sürücünün terlik giydiğini tespit ederse, bu durumu sürücünün sorumluluğunu artırıcı bir etken olarak değerlendirebilir. Sigorta poliçeleri, sürücünün dikkatli ve güvenli bir şekilde araç kullanmasını öngörür. Eğer terlik giymek kazaya neden olmuşsa, sigorta tazminatında kısıtlamalar olabilir.

Eğer terlik giyen bir sürücü, kazaya neden olursa, bu durum mahkemede sürücünün sorumluluğunu artırabilir. Mahkeme, sürücünün güvenli olmayan bir ayakkabı giymesini dikkatsizlik olarak değerlendirebilir ve bu durumda sürücü daha büyük hukuki sorumluluklarla karşı karşıya kalabilir.

Terlik giymek, sigorta şirketleri tarafından dikkat çekici bir unsur olabilir. Kasko ve trafik sigortası poliçelerinde, sürücünün kazaya sebebiyet verecek dikkatsiz davranışlardan kaçınması gerektiği belirtilir. Terlikle sürüş kazaya yol açarsa, bu durum sigorta poliçesi tazminatlarını etkileyebilir.

Uzman Önerisi

Terlikle araba kullanmanın güvenli olmadığı konusunda hemfikir olduğunu belirten uzmanlar. Ayağı tam olarak kavramayan ayakkabılar, sürücünün pedal hâkimiyetini zorlaştırır ve ani durumlarda gereken refleksleri engelleyebileceğini belirterek Özellikle uzun yolculuklar için terlik yerine kapalı ve sağlam ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak terlik giymenin güvenli olmadığı konusunda uyarmakta.