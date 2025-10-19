F.P yönetimindeki 38 TZ 785 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu ağacı devirerek, tramvay durağına yan yattı.
Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yapılan kontrollerde sürücü F.P.’nin 1.52 promil alkollü olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi İsmail Erez Bulvarı üzerinde trafik kazası meydana geldi.
F.P.’ye 9 bin 268 TL para cezası yazılırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
Kaynak: İHA