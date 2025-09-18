Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ile hem bal üretimindeki sorunları hem de tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktaları konuşan Salman, “Balı aracıdan değil, arıcıdan alın” çağrısında bulunarak önemli mesajlar verdi.

“Markalaşma yolundayız”

Başkan Salman, Arı Yetiştiricileri Birliği olarak artık markalaşma yolunda ilerlediklerini söyleyerek, “Bu sadece bir üretim değil, aynı zamanda Yozgat balını tanıtmak, değerini artırmak ve vatandaşlarımızın gerçek bala ulaşmasını sağlamak adına attığımız önemli bir adım. Yerel üreticiye destek verilmesi gerekiyor. Çünkü bu destek hem üreticiyi ayakta tutar hem de tüketiciyi sahte ürünlerden korur” şeklinde konuştu.

“Vatandaşımız yerli bala yönelmeli”

Başkan Salman, bizim sloganımız net diyerek, “Balı aracıdan değil, arıcıdan alın. Vatandaşlarımız yerel üreticilere ulaşarak, kendi topraklarında üretilen, güvenilir ve sağlıklı balı tercih etmelidir. Böylece hem üretici kazanır hem de vatandaş gerçek bala ulaşır” ifadelerini kullandı.

Gerçek Bal Donar

Vatandaşlarımızdan sık sık bal dondu, bozuldu ifadelerini duyuyoruz diyen Salman, bunun yanlış bir inanış olduğunu vurgulayarak, “Gerçek bal donar, yani tereyağı gibi kristalize olur. Bu, balın doğal olduğunun göstergesidir. Market raflarında gördüğünüz bazı ürünler ise fabrikasyon üretimdir. Ne yazık ki piyasada hiç arı görmemiş, tamamen yapay ballar bulunuyor. İşte bu yüzden bilinçli olmak gerekiyor” dedi.

Hemşehrilerimize Çağrı!

Yozgatlı hemşehrilerimizin yerel üreticiye sahip çıkmasını istiyoruz diyen Başkan Salman, “Bizim alın terimizle, emekle ürettiğimiz balı tercih etmeleri çok önemli. Aracılara değil, doğrudan arıcılara yönelsinler. Bu hem sağlık açısından hem de Yozgat’ın ekonomisi açısından büyük katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu. Ayşe Baran