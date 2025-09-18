Konya’nın Beyşehir ilçesinde gerçekleşen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İlk kaza, Beyşehir-Konya Karayolunun 21. kilometresinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Odey El İbrahim’in kullandığı 07 AVS 523 plakalı cip, bir dinlenme tesisi önüne geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesinin ardından taklalar atıp karşı şeride geçti.

Yol kenarındaki bir çöp konteynerine çarpan aracın sürücüsü ağır yara aldı. Kaza ihbarı edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldorılan ve kalbi duran yaralı sürücü, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Beyşehir’de otogar kavşağı yakınlarında meydana gelen bir başka kazada ise, N.A.’nın (83) kullandığı üç tekerlekli motosiklet, kara yolunda seyir halinde iken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motordan savrularak düşen sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.