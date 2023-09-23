Perte çıkmış araçlarda değer kaybı tazminatı hakkında yanlış algılar olduğunu söyleyen Avukat Gizem Gül Uzun, “Uygulamada hepimizin bildiği üzere trafik kazaları meydana gelmektedir. Trafik kazaları sonucu araç değer kaybı tazminatı talep edebilme hakları bulunmaktadır. Ancak araç değer kaybı tazminatı talep edebilmenin bir takım şartları vardır. Bunlardan biri de kazada kusursuz ya da daha az kusurlu taraf olmaktır ve tazminatı kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıllık süre içerisinde talep etmiş olmak gerekir. Ancak bazı araçlar hakkında pert kararı verilebiliyor. Perte çıkmış araçlar için araç değer kaybı tazminatı başvurusu yapılamıyor. Kişiler burada “Araç perte çıktı, pert bedelim de eksik ödendi, perte çıkmış araçlarda araç değer kaybı tazminatı yapılamıyor o yüzden ben eksik yatırılan tutarı alamam” gibi bir algıya kapılabiliyor. Aslında öyle değil. Perte çıkmış araçlar için her ne kadar araç değer kaybı tazminatı başvurusu yapılamıyor olsa dahi vatandaşların hakları var” dedi.





“PERT BEDELİ ARASINDAKİ FARK TAZMİNAT OLARAK ALINABİLECEK”



Gizem Gül Uzun, pert bedelinin eksik ödenmesi durumunda aradaki fark için dava açılarak piyasa değeri ve pert bedeli arasındaki farkın tazminat olarak alınabileceğini söyleyerek, “Öncelikle pert bedeli ödenmeye karar verildi, araç hakkında pert bedeli kararı verildi diyelim. Kişinin 3 eksper talep edebilme hakkı var. 3 eksperden aracın değerini talep edebilir. Hangisini beğeniyorsa, hangi tutar daha yüksekse onu seçebilir. Daha sonrasında kendi sigorta şirketine pert bedeline ilişkin itiraz dilekçesi verme hakkı vardır. Kendi sigorta şirketine itiraz etti, olumsuz sonuçlandı diyelim bu durumda pert bedeli ödenirken yapılması gereken önemli bir işlem var. Kişiler pert bedeli alırken sigorta şirketleri mutabakatname imzalatıyorlar. Ancak mutabakatnamede şu hususa özellikle dikkat edilmeli; ‘pert bedelini alıyorum, alacağımı aldım ancak fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak üzeredir' ibaresi yazarsa eğer, daha sonrasında pert bedeli eksik ödenirse aradaki fark için tazminat davası açabilir ve aracın piyasa değeri ve pert bedeli arasındaki farkı tazminat olarak alabilir” ifadelerini kullandı. (İHA)